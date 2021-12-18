Усик застряг у найбільш непрохідному місці на землі

Олександр Усик, вирушивши на відпочинок до Дубаю, на певний час застряг у пустелі Руб-Аль-Халі.
Вона є найспекотнішою і найнепрохіднішою у світі, при цьому найбільшою на Аравійському півострові. Крім ОАЕ, Руб-Аль-Халі розкинулася на території Саудівської Аравії, Оману та Ємену.
На щастя, до послуг боксера був верблюд – і за допомогою горбатої тварини Усик вибрався з пустелі.
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В одному каравані з Олександром Усиком були дружина Катерина та директор його команди Сергій Лапін.
Цікаво, що недавно у пустелі побував Володимир Кличко, котрий знайшов там правильного, як він висловився, союзника.
"Верблюд у пустелі – досконала комбінація правильного часу, правильного місця та правильного союзника", – зауважив Кличко-молодший.
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