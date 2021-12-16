Як однокімнатна квартира! Команду Усика шокував ліфт у Дубаї

Олександр Усик продовжує відпочивати в Еміратах, які можуть стати місцем проведення його реваншу з Ентоні Джошуа

Усик і його компанія в дубайському ліфті / Фото: Колаж: Сьогодні

Здавалося б, боксера, що помандрував усім світом, вже ніщо не може здивувати. Але ні. Команду Олександра Усика просто-таки вразив ліфт в одному із хмарочосів Дубая, звідки раніше суперваж мовчки дорікнув Ломаченку.

У ліфті, окрім Олександра Усика та його дружини Катерини, помістилися менеджер боксера Егіс Клімас та директор команди Усика Сергій Лапін зі своїми супутницями. А також ще кілька людей.

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І при цьому в ліфті лишилося море місця.

"Ліфт – як однокімнатна квартира", – промовив здивований Лапін і зняв цю "квартиру" на відео.

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Раніше ми розповідали, що в Еміратах Усік сів за кермо Rolls-Royce.

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Також у Дубаї Усік зірвав інтерв'ю промоутера Джошуа.

Після всіх цих пригод український чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF дістався в Дубаї до танц-майданчика і там запалив на очах своєї дружини під латиноамериканську пісню!