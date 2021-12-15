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Уже на Rolls-Royce! Усик за кермом нової машини

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 грудня, 11:29
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У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів український боксер здійснив свою автомобільну мрію
Усик за кермом елітного авто в Дубаї
Усик за кермом елітного авто в Дубаї / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик, який прибув на боксерську конференцію до Дубая, час не гає.

Раніше, сфотографувавшись на фоні величезного тризубу на виставці Dubai Expo, Усик мовчки дорікнув Ломаченку, котрий проігнорував державні символи після бою з Коммі.

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А тепер, продовжуючи своє перебування в найбільшому місті ОАЕ, Усик відвідав автомобільну Мекку планети – салон The Space DXB, де зібрані суперкари, гіперкари та різні екзотичні автомобілі, включаючи Rolls-Royce лімітованих випусків.

Потрапити сюди – мрія мільйонів автолюбителів. І Усик, здійснивши її, не відмовив собі в задоволенні сісти за кермо одного з виставлених на огляд Роллс-Ройсів.

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Зазначимо, що нещодавно, невдовзі після перемоги над Ентоні Джошуа, Усик купив собі супердорогу машину – шестиколісний гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.

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Усик і його нове авто
Усик і його нове авто / Фото: Instagram

А наприкінці серпня Усик зробив іншу автопокупку – Audi RS Q8 (від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро – залежно від комплектації).

Серпневе придбання
Серпневе придбання / Фото: Instagram

Додамо, що сьогодні Ф'юрі несподівано викреслив Усика із бажаних суперників на 2022 рік. Злякався?

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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