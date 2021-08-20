Усик купив собі нову машину: ціна і фото

Тепер Олександр Усик буде їздити на Audi RS Q8. Відео боксера з його новою машиною з'явилося в соцмережах.
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Відзначимо, що таке авто на ринку, в залежності від комплектації, коштує від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро – тобто, від 4,8 млн до 5,9 млн в гривні.
Спеціально для Усика зробили нові ковані диски.
Нагадаємо, 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщає понад 60 тисяч глядачів, Олександр Усик проведе бій проти Ентоні Джошуа, котрий володіє поясами WBA, IBF, WBO і IBO.
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Усі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, продали за добу.
"Скільки піде в кишеню боксеру, якщо ми говоримо про поєдинок Усик – Джошуа? Мільйони. Ні, не десятки мільйонів. Десятки мільйонів будуть у разі перемоги Олександра", – говорив раніше про гонорар Усика його промоутер Олександр Красюк у коментарі каналу Andrey Burenok про бізнес