Усик купив собі нову машину: ціна і фото

Перед поєдинком з Ентоні Джошуа український боксер похвалився дорогим придбанням

Усик і його нове авто / Фото: Instagram

Тепер Олександр Усик буде їздити на Audi RS Q8. Відео боксера з його новою машиною з'явилося в соцмережах.

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Відзначимо, що таке авто на ринку, в залежності від комплектації, коштує від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро – тобто, від 4,8 млн до 5,9 млн в гривні.

Спеціально для Усика зробили нові ковані диски.

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Олександр Усик / Фото: Instagram

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Нагадаємо, 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур", що вміщає понад 60 тисяч глядачів, Олександр Усик проведе бій проти Ентоні Джошуа, котрий володіє поясами WBA, IBF, WBO і IBO.

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Усі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, продали за добу.