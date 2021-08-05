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Шева заробив перший мільйон: у кого в українському спорті більше

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 серпня, 10:43
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Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко похвалився, що подолав позначку в один мільйон підписників в Instagram. Втім, Шева не перший представник українського спорту, кому підкорилася ця позначка
Андрій Шевченко заробив мільйон підписників в Instagram
Андрій Шевченко заробив мільйон підписників в Instagram / Фото: Reuters

Як бачимо, відхід Шевченка з посади наставника збірної України привернув до нього нових підписників. Фанати хочуть першими дізнатися, де ж опиниться знаменитий тренер.

Шева став четвертим українським спортсменом з мільйоном і більше фоловерів.

Лідером в українському спорті є боксер Василь Ломаченко. На його сторінку підписано 1,9 мільйона уболівальників.

Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні
Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні / Фото: Instagram

Слідом за ним розташовується футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко – 1,4 млн фоловерів.

Лідер збірної України Олександр Зінченко
Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Замикає першу трійку ще один боксер Олександр Усик – він має трохи більше мільйона підписників. А ближче до поєдинку проти Ентоні Джошуа ця кількість неодмінно збільшиться.

Олександр Усик отримав бій року
Олександр Усик отримав бій року / Фото: Instagram

До речі, з тих спортсменів, хто має більше 100 тисяч підписників, найбільший прогрес у Романа Яремчука. Перехід у Бенфіку збільшив кількість його фоловерів з 35 до 108 тисяч!

Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram:

МСпортсменВид спортуПідписники, тис
1Василь Ломаченкобокс1 969
2Олександр ЗінченкоФутбол1412
3Олександр Усикбокс1083
4Андрій ШевченкоФутбол1000
5Еліна Світолінатеніс786
6Володимир Кличкобокс618
7Іван Редкачбокс574
8Андрій ЛунінФутбол489
9Дар'я Білодіддзюдо473
10Олексій Торохтійважка атлетика425
11Євген КоноплянкаФутбол388
12Марина Бехлегка атлетика363
13Андрій ЯрмоленкоФутбол340
14Юлія Левченколегка атлетика302
15Аскар МожаровMMA212
16Михайло МудрикФутбол170
17Анна Різатдіновахуд. гімнастика160
18Сергій МельникФутбол152
19Кіра Макогоненкобокс145
20Марта Костюктеніс138
21Віктор ЦиганковФутбол133
22Руслан МаліновськийФутбол132
23Віталій Кличкобокс129
24Артем МілевськийФутбол125
25Святослав Михайлюкбаскетбол123
26Жан Беленюкборотьба118
27Даяна Ястремськатеніс114
28Олександр Гвоздикбокс113
29Анатолій ТимощукФутбол113
30Лілія Подкопаєваспорт. гімнастика113
31Роман ЯремчукФутбол108
32Денис Берінчикбокс103
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
24
85
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
8
14
43
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
18
39
5
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
16
49
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
16
33
9
flag Нідерланди НідерландиNL
7
8
9
24
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
5
6
18
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2
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Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
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8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
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