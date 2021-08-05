Шева заробив перший мільйон: у кого в українському спорті більше

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко похвалився, що подолав позначку в один мільйон підписників в Instagram. Втім, Шева не перший представник українського спорту, кому підкорилася ця позначка

Андрій Шевченко заробив мільйон підписників в Instagram / Фото: Reuters

Як бачимо, відхід Шевченка з посади наставника збірної України привернув до нього нових підписників. Фанати хочуть першими дізнатися, де ж опиниться знаменитий тренер.

Шева став четвертим українським спортсменом з мільйоном і більше фоловерів.

Лідером в українському спорті є боксер Василь Ломаченко. На його сторінку підписано 1,9 мільйона уболівальників.

Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні / Фото: Instagram

Слідом за ним розташовується футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко – 1,4 млн фоловерів.

Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Замикає першу трійку ще один боксер Олександр Усик – він має трохи більше мільйона підписників. А ближче до поєдинку проти Ентоні Джошуа ця кількість неодмінно збільшиться.

Олександр Усик отримав бій року / Фото: Instagram

До речі, з тих спортсменів, хто має більше 100 тисяч підписників, найбільший прогрес у Романа Яремчука. Перехід у Бенфіку збільшив кількість його фоловерів з 35 до 108 тисяч!

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