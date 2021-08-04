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Всі квитки продані! Небувалий ажіотаж напередодні поєдинку Усик – Джошуа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
4 серпня, 21:04
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Всього за 24 години не залишилося жодного квитка на суперпоєдинок за чемпіонські титули WBA, WBO і IBF між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком
Постер бою Усик - Джошуа
Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

До чемпіонського поєдинку в суперважкій вазі між Джошуа та Усиком залишилося ще півтора місяці, а квитків вже немає. Промоутерська компанія Matchroom Boxing повідомила на своїй сторінці в Instagram, що всі квитки продані за 24 години.

Як відомо, бій пройде 25 вересня у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур, що вміщає близько 62 тисяч глядачів.

Вартість квитків становила від 40 до 2000 фунтів.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: AFP

Читайте також: Промоутер Джошуа – про бій з Усиком: "Великий хлопець завжди поб'є маленького"

Дивіться промо поєдинку Ентоні Джошуа – Олександр Усик.

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