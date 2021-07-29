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Промоутер Джошуа – про бій з Усиком: "Великий хлопець завжди поб'є маленького"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
29 липня, 18:09
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Едді Хірн оцінив можливості українського боксера в майбутньому поєдинку з британським чемпіоном, що володіє більшістю поясів у суперважкій вазі
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Промоутер чемпіона IBF, IBO, WBA, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не вірить, що Олександр Усик коли-небудь стане повноцінним суперважковаговиком.

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Як відомо, 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" Джошуа захищатиме свої пояси в поєдинку проти українського боксера – обов'язкового претендента.

Постер бою Усик – Джошуа
Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Поєдинок Усика стане третім в суперважкій вазі. У минулому році Усик здобув перемогу над небезпечним ветераном Дереком Чісорою.

Хірн пояснює, що Усик небезпечний не в розмірах, а в навичках.

"Я думаю, що Усик ніколи не буде повноцінним суперважковаговиком – справжнім з точки зору розмірів. Але у нього завжди буде величезна кількість навичок", – сказав Хірн в інтерв'ю Talk Sport.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

"Людям потрібен час, скажімо так, переспати в суперважкій вазі. Півтора роки тому цей бій для Ентоні Джошуа був би набагато простішим. Тепер Усик бився з справжнім суперником в суперважкій вазі – Чісорою, що насправді допоможе йому зрозуміти, що потрібно робити. Але Ентоні звір зовсім інший. Хороший великий хлопець завжди поб'є хорошого маленького хлопця, так що подивимося" – сказав Едді Хірн.

Джошуа і Усик вигравали "золото" на Олімпіаді-2012
Джошуа і Усик вигравали "золото" на Олімпіаді-2012

Нагадаємо, на Олімпіаді-2012 в Лондоні Усик став чемпіоном в категорії до 91 кг, Джошуа – у вазі понад 91 кг.

За умовами контракту на бій Усик – Джошуа 25 вересня, в разі перемоги українця відбудеться реванш.

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