Все билеты проданы! Небывалый ажиотаж накануне поединка Усик – Джошуа

Постер боя Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм
До чемпионского поединка в супертяжелом весе между Джошуа и Усиком осталось еще полтора месяца, а билетов уже нет. Промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила на своей странице в Instagram, что все билеты проданы за 24 часа.
Как известно, бой пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, вмещающем около 62 тысяч зрителей.
Стоимость билетов составляла от 40 до 2000 фунтов.
Энтони Джошуа / Фото: Reuters
Александр Усик / Фото: AFP
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Смотрите промо поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.