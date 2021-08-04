Все билеты проданы! Небывалый ажиотаж накануне поединка Усик – Джошуа

Всего за 24 часа не осталось ни одного билета на суперпоединок за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком

Постер боя Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

До чемпионского поединка в супертяжелом весе между Джошуа и Усиком осталось еще полтора месяца, а билетов уже нет. Промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила на своей странице в Instagram, что все билеты проданы за 24 часа.

Как известно, бой пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, вмещающем около 62 тысяч зрителей.

Стоимость билетов составляла от 40 до 2000 фунтов.

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Александр Усик / Фото: AFP

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Смотрите промо поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.