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Промоутер Джошуа – о бое с Усиком: "Большой парень всегда побьет маленького"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
29 июля, 18:09
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Эдди Хирн оценил возможности украинского боксера в будущем поединке с британским чемпионом, владеющим большинством поясов в супертяжелом весе
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Промоутер чемпиона IBF, IBO, WBA,WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не верит, что Александр Усик когда-либо станет полноценным супертяжеловесом.

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Как известно, 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" Джошуа будет защищать свои пояса в поединке против украинского боксера – обязательного претендента.

Постер боя Усик – Джошуа
Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Поединок Усика станет третьим в супертяжелом весе. В прошлом году Усик одержал победу над опасным ветераном Дереком Чисорой.

Хирн объясняет, что Усик опасен не в размерах, а в навыках.

"Я думаю, что Усик никогда не будет полноценным супертяжеловесом – настоящим с точки зрения размеров. Но у него всегда будет огромное количество навыков", – сказал Хирн в интервью Talk Sport.

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / Фото: Reuters

"Людям нужно время, скажем так, переспать в супертяжелом весе. Полтора года назад этот бой для Энтони Джошуа был бы намного проще. Теперь Усик дрался с настоящим соперником в супертяжелом весе – Чисорой, что на самом деле поможет ему понять, что нужно делать. Но Энтони зверь совсем другой. Хороший большой парень всегда побьет хорошего маленького парня, так что посмотрим" – сказал Эдди Хирн.

Джошуа и Усик выигрывал "золото" на Олимпиаде-2012
Джошуа и Усик выигрывал "золото" на Олимпиаде-2012

Напомним, на Олимпиаде-2012 в Лондоне Усик стал чемпионом в категории до 91 кг, Джошуа – свыше 91 кг.

По условиям контракта на бой Усик – Джошуа 25 сентября, в случае победы украинца состоится реванш.

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