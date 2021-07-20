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Джошуа так просто не отдаст Усику пояса. Стали известны детали контракта

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июля, 20:49
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25 сентября в Лондоне пройдет чемпионский бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. История будет иметь продолжение, если победит украинский боксер
Александр Красюк и Александр Усик
Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа будет защищать свои титулы 25 сентября в Лондоне. На стадионе Тоттенхэма он встретится с бывшим абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком. Сегодня боксеры подписали контракт на бой.

В случае победы Усика история будет иметь продолжения. "В контракте прописан пункт по реваншу в случае победы Александра", – цитирует "Трибуна" промоутера украинца Александра Красюка.

Мы уже сообщали, что организаторы представили промо поединка. Оно идет под заголовком битва олимпийских чемпионов.

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Александр Усик стал победителем Игр именно в Лондоне, впрочем, как и Джошуа. В 2012 году украинец выиграл "золото" в категории до 91 кг, британец стал первым в категории свыше 91 кг.

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