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Усик разобьет кабину Джошуа. Друг украинца проехался по британцу

Олег Люлька Олег Люлька
22 июля, 07:36
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Денис Беринчик считает, что олимпийским чемпионом-2012 Энтони Джошуа стал лишь благодаря судьям, а 25 сентября всех профи-поясов его лишит Александр Усик
Беринчик ставит на Усика в бою с Джошуа
Беринчик ставит на Усика в бою с Джошуа / Фото: Instagram

Знаменитый украинский боксер, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик назвал Энтони Джошуа деланым олимпийским чемпионом-2012 и выразил уверенность, что Александр Усик справится с британцем в бою 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"В 2011 году смотрел поединки Джошуа в Баку на чемпионате мира, и там его, конечно, протягивали. Мы поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх-2012 его тоже протягивали. В некоторых боях его разбивали, но, увы, судьи смотрели в его сторону, и ему "прилепили" олимпийскую медаль"

"Конечно, Джошуа одолел Владимира Кличко, обладает чемпионскими поясами (WBO/WBA/IBF/IBO), это будет тяжелая работа для Усика. Но мы за наших, будем болеть за Александра, за его технику, передвижения. Я думаю, Усик ему кабину разобьет", – приводит слова Дениса Беричника XSport

Александр Усик vs Энтони Джошуа
Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: Twitter

Напомним, на Олимпиаде-2012 в Лондоне Усик стал чемпионом в категории до 91 кг, Джошуа – свыше 91 кг.

По условиям контракта на бой Усик – Джошуа 25 сентября, в случае победы украинца состоится реванш.

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