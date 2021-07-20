Главному бою года быть! Усик подписал контракт на бой с Джошуа

25 сентября украинский супертяж встретится на ринге с британцем Энтони Джошуа в поединке за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF

Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

34-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик дождался своего шанса сразиться за титул чемпиона мира. 25 сентября в Лондоне наш соотечественник подерется с британцем Энтони Джошуа, владеющим поясами WBA, WBO и IBF.

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Поединок состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур, вмещающем около 62 тысяч зрителей.

Энтони Джошуа на своей странице в Instagram так прокомментировал будущий бой: "25 сентября я сойду с трона, чтобы провести бой".

Напомним, последний бой Усик провел 31 октября 2020 года, победив единогласным решением судей опытного британца Дерека Чисору. Всего на профессиональном ринге 34-летний украинец провел 18 поединков, все выиграл, причем 13 завершил досрочно.

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Джошуа на три года младше Усика, но имеет за спиной гораздо больше опыта выступлений в профессионалах. Он успел провести 25 поединков, в которых одержал 24 победы, 22 нокаутом. Единственный бой Энтони проиграл мексиканцу Энди Руису в 2019 году, но затем успешно взял реванш.

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