Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Главному бою года быть! Усик подписал контракт на бой с Джошуа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
20 июля, 18:48
Копировать ссылку
25 сентября украинский супертяж встретится на ринге с британцем Энтони Джошуа в поединке за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF
Александр Усик против Энтони Джошуа
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

34-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик дождался своего шанса сразиться за титул чемпиона мира. 25 сентября в Лондоне наш соотечественник подерется с британцем Энтони Джошуа, владеющим поясами WBA, WBO и IBF.

Читайте также:Усик – серьезная угроза для супертяжелого дивизиона: неожиданный комплимент Фьюри

Поединок состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур, вмещающем около 62 тысяч зрителей.

Энтони Джошуа на своей странице в Instagram так прокомментировал будущий бой: "25 сентября я сойду с трона, чтобы провести бой".

Напомним, последний бой Усик провел 31 октября 2020 года, победив единогласным решением судей опытного британца Дерека Чисору. Всего на профессиональном ринге 34-летний украинец провел 18 поединков, все выиграл, причем 13 завершил досрочно.

Читайте также:Джошуа занервничал: Папаченко согласился готовить Усика к чемпионскому бою

Джошуа на три года младше Усика, но имеет за спиной гораздо больше опыта выступлений в профессионалах. Он успел провести 25 поединков, в которых одержал 24 победы, 22 нокаутом. Единственный бой Энтони проиграл мексиканцу Энди Руису в 2019 году, но затем успешно взял реванш.

Александр Усик подписывает контракт на бой с Джошуа

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять