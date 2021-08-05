Шева заработал первый миллион: у кого в украинском спорте больше

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвастался, что преодолел отметку в один миллион подписчиков в Instagram. Впрочем, Шева не первый представитель украинского спорта, кому покорилась эта отметка

Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram / Фото: Reuters

Как видим, уход Шевченко с поста наставника сборной Украины привлек к нему новых подписчиков. Фанаты хотят первыми узнать, где же окажется знаменитый тренер.

Шева стал четвертым украинским спортсменом с миллионов и больше фолловеров.

Лидером в украинском спорте является боксер Василий Ломаченко. На его страницу подписано 1,9 миллионов болельщиков.

Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram

Следом за ним располагается футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко – 1,4 млн фолловеров.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

Замыкает первую тройку еще один боксер Александр Усик – он имеет чуть больше миллиона подписчиков. А ближе к поединку против Энтони Джошуа это количество непременно увеличится.

Александр Усик получил бой года / Фото: Instagram

Кстати, из тех спортсменов, кто имеет больше 100 тысяч подписчиков, наибольший прогресс проделал Роман Яремчук. Переход в Бенфику увеличил количество его фолловеров с 35 до 108 тысяч!

Самые популярные украинские спортсмены в Instagram: