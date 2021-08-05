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Шева заработал первый миллион: у кого в украинском спорте больше

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 августа, 10:43
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвастался, что преодолел отметку в один миллион подписчиков в Instagram. Впрочем, Шева не первый представитель украинского спорта, кому покорилась эта отметка
Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram
Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram / Фото: Reuters

Как видим, уход Шевченко с поста наставника сборной Украины привлек к нему новых подписчиков. Фанаты хотят первыми узнать, где же окажется знаменитый тренер.

Шева стал четвертым украинским спортсменом с миллионов и больше фолловеров.

Лидером в украинском спорте является боксер Василий Ломаченко. На его страницу подписано 1,9 миллионов болельщиков.

Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне
Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram

Следом за ним располагается футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко – 1,4 млн фолловеров.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко
Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

Замыкает первую тройку еще один боксер Александр Усик – он имеет чуть больше миллиона подписчиков. А ближе к поединку против Энтони Джошуа это количество непременно увеличится.

Александр Усик получил бой года
Александр Усик получил бой года / Фото: Instagram

Кстати, из тех спортсменов, кто имеет больше 100 тысяч подписчиков, наибольший прогресс проделал Роман Яремчук. Переход в Бенфику увеличил количество его фолловеров с 35 до 108 тысяч!

Самые популярные украинские спортсмены в Instagram:

МСпортсменВид спортаПодписчики, тыс
1Василий Ломаченкобокс1969
2Александр Зинченкофутбол1412
3Александр Усикбокс1083
4Андрей Шевченкофутбол1000
5Элина Свитолинатеннис786
6Владимир Кличкобокс618
7Иван Редкачбокс574
8Андрей Лунинфутбол489
9Дарья Белодеддзюдо473
10Алексей Торохтийтяжелая атлетика425
11Евгений Коноплянкафутбол388
12Марина Бехлегкая атлетика363
13Андрей Ярмоленкофутбол340
14Юлия Левченколегкая атлетика302
15Аскар МожаровMMA212
16Михаил Мудрикфутбол170
17Анна Ризатдиновахуд гимнастика160
18Сергей Мельникфутбол152
19Кира Макогоненкобокс145
20Марта Костюктеннис138
21Виктор Цыганковфутбол133
22Руслан Малиновскийфутбол132
23Виталий Кличкобокс129
24Артем Милевскийфутбол125
25Святослав Михайлюкбаскетбол123
26Жан Беленюкборьба118
27Даяна Ястремскаятеннис114
28Александр Гвоздикбокс113
29Анатолий Тимощукфутбол113
30Лилия Подкопаеваспорт гимнастика113
31Роман Яремчукфутбол108
32Денис Беринчикбокс103
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