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Усик купил себе новую машину: цена и фото

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 августа, 08:51
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Перед поединком с Энтони Джошуа украинский боксер похвастался дорогим приобретением
Усик и его новое авто
Усик и его новое авто / Фото: Instagram

Теперь Александр Усик будет ездить на Audi RS Q8. Видео боксера с его новой машиной появилось в соцсетях.

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Читайте также: Промоутер дал совет Усику, как победить Джошуа

Отметим, что такое авто на рынке, в зависимости от комплектации, стоит от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – то есть, от 4,8 млн до 5,9 млн в гривне.

Специально для Усика сделали новые кованные диски.

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Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

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Напомним, 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем свыше 60 тысяч зрителей, Александр Усик проведет бой против Энтони Джошуа, владеющего поясами WBA, IBF, WBO и IBO.

Читайте также: Он не мелкий. Тренер назвал преимущества Усика в бою с Джошуа

Все билеты на бой Джошуа – Усик, стоимость которых составляла от 47 до 2350 евро, были проданы за сутки.

"Сколько пойдет в карман боксеру, если мы говорим о поединке Усик – Джошуа? Миллионы. Нет, не десятки миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра", – говорил ранее о гонораре Усика его промоутер Александр Красюк в комментарии каналу Andrey Burenok о бизнесе

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