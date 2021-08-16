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Він не дрібний. Тренер назвав переваги Усика в бою з Джошуа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 серпня, 18:08
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Тедді Атлас очікує цікавий бій між Усиком і Джошуа, тренер назвав головні переваги українця в поєдинку з чемпіоном
Атлас очікує цікавий бій
Атлас очікує цікавий бій

Відомий тренер Тедді Атлас висловив свою думку про майбутній поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

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"Усик знає, як перемагати, він дуже талановитий. Багато людей за межами нашого спорту не розуміють цього. Вони не розуміють, що я маю на увазі, коли кажу, що він знає, як перемагати. Але Усик це знає. Олександр завжди перемагав. Усик перемагав на Олімпіаді, у всіх боях в першій важкій вазі, він зібрав всі титули. У нього є такий настрій, впевненість і віра.

Крім того, у Усика хороші ноги. Коли він піднявся в суперважку вагу і постав перед великими хлопцями, він не був занадто дрібним. Так що це дуже цікавий бій, дуже-дуже цікавий" , – цитує Атласа Isport.

Як відомо, бій відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур, що вміщає близько 62 тисяч глядачів. Всі квитки на поєдинок були куплені за 24 години .

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