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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Промоутер дав пораду Усику, як перемогти Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 серпня, 18:27
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Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк рекомендує своєму підопічному Олександру Усику не сподіватися на прихильність суддів, а все вирішити нокаутом
Постер бою Усик - Джошуа
Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

"Суперечливі суддівські рішення ухвалюются не тільки у Великій Британії, а всюди. Можливо, це відбувається щотижня. Навіть на Олімпіаді були суперечливі рішення суддів", – цитує Красюка канал SecondsOut .

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"Я вважаю за краще, щоб боксер не залишав суддям жодних шансів оцінити поєдинок і припуститися помилки. Чим швидше Усик закінчить бій з Джошуа, тим менше відповідальності він покладатиме на суддів", – заявив Красюк

Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Нагадаємо, бій Джошуа, що володіє поясами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі, проти претендента Усика відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Готспур", що вміщає понад 60 тисяч глядачів.

Усі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, були продані за добу.

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У букмекерів фаворит бою – Джошуа (1.4), коефіцієнт на Усика – 3.0, на нічию. – 19.0. Виходячи з цих котирувань, ймовірність виграшу британця становить 65 відсотків, українця – 30 відсотків.

Дивіться, як 2017-го завершився бій Джошуа з Володимиром Кличком

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#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
3
8:3
7
5
Дніпро-1
3
7:3
7
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
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10
11
16
37
10
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10
10
20
40
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