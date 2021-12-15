Злякався! Ф'юрі викреслив Усика зі списку своїх суперників

Тайсон Ф'юрі дав задню. Після численних заяв, що його цікавлять лише два бої – з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком, Циганський король викреслив українця зі списку бажаних суперників на 2022 рік.
А увійшли до нього бій з Деонтеєм Вайлдером (знову!), два поєдинки з Ентоні Джошуа, а також бійки з Ділліаном Вайтом та Дереком Чісорою, з яким Ф'юрі раніше вже бився двічі.
Саме такий перелік суперників, у передчутті поєдинків з якими він перебуває, Тайсон Фьюрі опублікував у себе у Twitter.
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Фоловери Фьюрі в коментарях під цим його твітом відразу звинуватили його в боягузтві.
- "А найнебезпечнішого для себе суперника і забув"
- "А де Усик?"
- "Отже, Усика боїшся?"
- "Хороший список, тільки ось замість Чісори має бути Усик", – зазначають підписники Циганського короля.
При цьому один із уболівальників пожартував щодо присутності серед бажаних суперників Ф'юрі Деонтея Вайлдера, з яким Ф'юрі вже бився тричі:
"Ти хочеш його вбити, чи що?"
Раніше ми писали, що з'явилися нові строки можливого бою Усик – Ф'юрі. Спочатку стверджували, що це протистояння може відбутися восени 2022 року, потім – що навесні, напередодні ж промоутер Тайсона заговорив про літо.
Але, можливо, Ф'юрі навіть не припускає, що Усик здолає у весняному реванші Джошуа, відразу налаштовуючись на битву за титул абсолютного чемпіона світу з Ей-Джеєм.
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