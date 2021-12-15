Сдрейфил! Фьюри вычеркнул Усика из списка своих соперников

Тайсон Фьюри дал задний ход. После многочисленных заявлений, что его интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком, Цыганский король вычеркнул украинца из списка желанных соперников на 2022 год.
А вошли в него бой с Деонтеем Уайлдером (опять!), два поединка с Энтони Джошуа, а также драки с Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой, с которым Фьюри ранее уже бился дважды.
Именно такой перечень соперников, в предвкушении поединков с которыми он находится, Тайсон Фьюри опубликовал у себя в Twitter.
Далее по теме
Фолловеры Фьюри в комментариях под этим его твитом тут же обвинили его в трусости.
- "А самого опасного для себя соперника и забыл"
- "А где Усик?"
- "Усика, получается, боишься?"
- "Хороший список, только вот вместо Чисоры должен быть Усик", – отмечают подписчики Цыганского короля.
При этом один из болельщиков пошутил насчет присутствия в желанных соперников Фьюри Деонтея Уайлдера, с которым Фьюри уже дрался трижды:
"Ты хочешь его убить, что ли?"
Ранее мы писали, что появились новые сроки возможного боя Усик – Фьюри. Сперва утверждали, что это противостояние может состояться осенью 2022 года, затем – что весной, накануне же промоутер Тайсона заговорил о лете.
Но, возможно, Фьюри даже не допускает, что Усик одолеет в весеннем реванше Джошуа, сразу настраиваясь на битву за титул абсолютного чемпиона мира с Эй-Джеем.
Смотрите, как на днях Усик и Фьюри встретились в Нью-Йорке