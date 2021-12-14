Усик – Ф'юрі: нова дата бою

Спершу стверджували, що протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі може відбутися восени 2022 року, потім – що навесні, тепер же заговорили про літо

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Співпромоутер чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Воррен розповів про плани свого підопічного на 2022 рік, заявивши, що той поб'ється з Ділліаном Вайтом на прізвисько Викрадач трупів, а потім – з переможцем реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа.

"Ф'юрі було наказано розпочати переговори з Ділліаном Вайтом про захист титулу WBC. Ми готові – Тайсон вже двічі переміг найнебезпечнішого панчера в дивізіоні (Вайлдера) – і тричі, якщо врахувати перший бій, у якому у нього відібрали перемогу. Тож чому хтось може становити йому загрозу? Хотів би побачити поєдинок Фьюрі – Вайт у лютому чи березні, у Великій Британії", – наводить слова Воррена Daily Star.

Ділліан Вайт vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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"А потім ми перейдемо до поєдинку влітку проти Олександра Усика чи Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона. Суперважку вагу чекають захоплюючі часи", – додав промоутер Циганського короля.

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Раніше інший промоутер Тайсона Боб Арум стверджував, що Ф'юрі та Усик могли б побитися у вересні-листопаді.

Пізніше той самий Арум повідомив, що Саудівська Аравія хотіла б прийняти бій Усик – Ф'юрі у березні.

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Проте, як бачимо, є шанси, що Усик та Ф'юрі зроблять гарячою не осінь і не весну, а літо 2022-го.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Днями вони вже зустрілися на поєдинку Василя Ломаченка у Нью-Йорку. Всі одразу звернули увагу, наскільки Усик дрібніший за Ф'юрі.