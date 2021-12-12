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Ось це різниця: Усік і Ф'юрі зустрілися на бою Ломаченка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
12 грудня, 08:45
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Перед боєм Василя Ломаченка з Річардом Коммі у Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у суперважкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі
Усик і Ф'юрі зустрілися на поединку Ломаченка проти Коммі
Усик і Ф'юрі зустрілися на поединку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Усик прибув до США підтримати свого друга і кума Ломаченка, а Ф'юрі приїхав привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям. Нагадаємо, Ломаченко переміг Комі суддівським рішенням.

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Перед головним поєдинком вечора Арума урочисто привітали з ювілеєм та вручили величезний торт у вигляді боксерської рукавички.

А потім до рингу вийшов Тайсон Ф'юрі, щоб заспівати знамениту пісню Happy Birthday.

Після цього Ф'юрі та Арум зробили спільне фото, а компанію їм склав якраз Усик.

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Фанати боксу відразу звернули увагу на різницю в габаритах потенційних суперників.

Для порівняння:

  • Зріст Усика – 191 см, вага – 100 кг
  • Зріст Ф'юрі – 206 см, вага – 125,6 кг

У коментарях під фото вболівальники висловили сумнів, що Усік зможе перемогти Ф'юрі, якщо цей бій колись відбудеться.

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Поки що Усика засунули на другий план. Ф'юрі призначили обов'язкового претендента. Тайсон Ф'юрі повинен за місяць підписати контракт із Ділліаном Вайтом на проведення чемпіонського бою, інакше будуть торги.

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