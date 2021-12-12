Зупиніть бій: Ломаченко благав кут припинити побиття

У сьомій трихвилинці Ломаченко відправив Коммі в нокдаун. Відразу після цього українець звернувся до кута ганського боксера із закликом зупинити бій.
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Проте тренер Коммі не став викидати білий рушник. Ломаченко провів чергову атаку і знову просигналізував тренеру: треба зупиняти побиття, але той залишався непохитним.
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Після бою тренер Річарда Коммі заявив, що його підопічний справжній воїн, тому не став зупиняти поєдинок.
До честі ганського боксера варто відзначити, що він не лише відновився після нокдауну, а й вистояв проти українця усі 12 раундів.
Нагадаємо, що в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог.
А ще в одному поєдинку розігріву боксер побував у шести нокдаунах: найяскравіший бій андеркарта Ломаченко – Коммі. Джон Бауза здобув яскраву перемогу, нокаутувавши Майкла Вільямса-молодшого.