Зупиніть бій: Ломаченко благав кут припинити побиття

Український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі суддівським рішенням. А в сьомому раунді трапився цікавий інцидент – Лома вмовляв зупинити бій

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

У сьомій трихвилинці Ломаченко відправив Коммі в нокдаун. Відразу після цього українець звернувся до кута ганського боксера із закликом зупинити бій.

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Проте тренер Коммі не став викидати білий рушник. Ломаченко провів чергову атаку і знову просигналізував тренеру: треба зупиняти побиття, але той залишався непохитним.

Після бою тренер Річарда Коммі заявив, що його підопічний справжній воїн, тому не став зупиняти поєдинок.

До честі ганського боксера варто відзначити, що він не лише відновився після нокдауну, а й вистояв проти українця усі 12 раундів.

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Нагадаємо, що в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог.

А ще в одному поєдинку розігріву боксер побував у шести нокдаунах: найяскравіший бій андеркарта Ломаченко – Коммі. Джон Бауза здобув яскраву перемогу, нокаутувавши Майкла Вільямса-молодшого.