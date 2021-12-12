12 грудня 06:00 Онлайн
Ломаченко --
Коммі --
11 грудня 14:00 Відео
Олександрія 1
Шахтар 2
11 грудня 17:00 Відео
Верес 1
Рух 1
11 грудня 19:30 Відео
Львів 1
Ворскла 1
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Який жах: українець на очах Ломаченка брутально програв нокаутом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
12 грудня, 05:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В андеркарті бою Ломаченко – Коммі виступив український супертяж Олександр Тесленко, але бій проти Джареда Андерсона записати собі в актив він не зможе
Олександр Тесленко програв нокаутом
Олександр Тесленко програв нокаутом / Фото: Getty Images

Український канадець програв американцеві нокаутом уже в другому раунді. Нагадаємо, онлайн бою Ломаченко – Коммі є на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

Реклама

Андерсон почав поєдинок активно і вже в першому раунді було помітно, що Тесленко буде несолодко, а наступної трихвилинки для нього все закінчилося.

Американець потужно пробив із правої через рукавичку українця, відправивши того у глибокий нокаут.

Тесленко впав на канвас і довго не міг прийти до тями. Рефері відраховував нокдаун, але потім вирішив зупинити бій.

Реклама

Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог. Уродженець Чернівців давно перебрався до Канади та прийняв громадянство, але виходить на ринг із українською символікою.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Остання битва року

Ломаченко

Сьогодні

06:00

Коммі

1.10

23.0

6.00
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Сьогодні
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

15

Перемоги

30

2

Поразки

3

73.3%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Прогноз на бій
КОТИРУВАННЯ НА МАТЧІ УПЛ

Чорноморець

Сьогодні

14:00

Металіст 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Сьогодні

17:00

Зоря

1.38

4.70

8.80

Колос

Сьогодні

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Субота, 11 грудня
1:2
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти