Остановите бой: Ломаченко умолял угол прекратить избиение

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Ричарда Комми судейским решением. А в седьмом раунде случился интересный инцидент – Лома уговаривал остановить бой

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

В седьмой трехминутке Ломаченко отправил Комми в нокдаун. Сразу после этого украинец обратился к углу ганского боксера с призывом остановить бой.

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Тем не менее, тренер Комми не стал выбрасывать белое полотенце. Ломаченко провел очередную атаку и снова просигнализировал тренеру: нужно останавливать избиение, но тот оставался непоколебим.

После боя тренер Ричарда Комми заявил, что его подопечный настоящий воин, поэтому он не стал останавливать поединок.

К чести ганского боксера стоит отметить, что он не только восстановился после нокдауна, но и выстоял против украинца все 12 раундов.

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Напомним, что в андеркарте Александр Тесленко брутально проиграл нокаутом Джареду Андерсону. Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах.

А еще в одном поединке разогрева боксер побывал в шести нокдаунах: самый яркий бой андеркарта Ломаченко – Комми. Джон Бауза одержал яркую победу, нокаутировав Майкла Уильямса-младшего.