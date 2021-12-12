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Боксер побывал в шести нокдаунах: самый яркий бой андеркарта Ломаченко – Комми

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
12 декабря, 06:05
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На разогреве поединка между Василием Ломаченко и Ричардом Комми яркую победу одержал Джон Бауза, нокаутировавший Майкла Уильямса-младшего
Джон Бауза нокаутировал Майкла Уильямса-младшего
Джон Бауза нокаутировал Майкла Уильямса-младшего / Фото: Getty Images

Бой продлился только до четвертого раунда. За это время Уильямс-младший побывал на канвасе по разу в первых трех раундах и трижды – в четвертом. Смотреть Ломаченко – Комми можно на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

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Впрочем, после очередного падения рефери таки принял решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера.

Бауза одержал 16-ю победу подряд, а Уильямс-младший впервые проиграл в профи при 19 победах.

Напомним, что также в андеркарте Александр Тесленко брутально проиграл нокаутом Джареду Андерсону. Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах.

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Ранее мы писали, что Комми показал то, что может только Усик. Соперник Васи празднует победы в стиле Усика – вопрос в том, даст ли Ломаченко повод для гопака в исполнении Комми.

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