Ломаченко так не умеет: Комми показал то, что может только Усик

Перед боем Василий Ломаченко – Ричард Комми промоутерская компания Top Rank, к которой принадлежат оба боксера, напомнила, как празднует свои победы соперник украинца. Онлайн Ломаченко – Комми доступен на нашем сайте.
Ломаченко – Комми: где смотреть бой
Глядя на танцы в исполнении Комми по прозвищу Терминатор, стоит признать, что Ломаченко так не умеет. По крайней мере, ничего сопоставимого с этим Василий в ринге после своих побед не выделывал.
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34-летний ганец совмещает элементы брейк-данса и боевого гопака, чем-то напоминая Александра Усика, который после сентябрьской победы над Энтони Джошуа спустя девять лет исполнил в ринге свой фирменный танец.
Хотя, как известно, вне ринга Ломаченко тоже не против потанцевать. Например, вот так он зажигал на свое 30-летие в дуэте с кумом Александром Усиком.
Возможно, нечто похожее Ломаченко с Усиком повторят уже на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" рано утром 12 декабря после боя с Ричардом Комми. Зря, что ли, Усик прилетел в Нью-Йорк?
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