"Лома жаждет мести, я дам ему шанс!" Камбосос сделал заявление о схватке с украинцем

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос не против провести бой против Василия Ломаченко, но при одном условии

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Для этого украинец должен победить Ричарда Комми в ночь с 11 на 12 декабря. Кстати, смотреть онлайн боя Ломаченко – Комми можно на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко Комми

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"Лома – Комми – это хороший бой. Вы смотрите на топ-10 дивизиона, и мы все здесь деремся друг с другом, что просто замечательно. Думаю, Ломаченко окажется ему не по зубам. Лома жаждет мести, и я с нетерпением жду боя с ним, потому что вы сами видите, что он делает.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Top Rank Instagram

Лома идет по стопам Лопеса, выходя против его жертв, но, очевидно, он хочет все эти пояса. Как я уже говорил, я дам ему шанс. Ему или Девину Хэйни. Да вообще любому, если в этом будет смысл. Хотя, возможно, он захочет провести реванш с Лопесом, просто чтобы громко заявить о себе, и уже после этого мы сможем провести большой бой с Ломаченко", – цитирует Камбососа vringe.com.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что в конце следующего года его компания сделает бой Ломаченко и Камбососа за титулы чемпиона мира.

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Напомним, что ранее Камбосос едко заявил, что Ломаченко ему неинтересен. В приоритете у австралийца – Дэвин Хэйни.

Отметим, Камбосос стал чемпионом 27 ноября, победив по очкам Теофимо Лопеса, обидчика Василия Ломаченко.