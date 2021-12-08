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Ломаченко – Камбосос: австралиец едко показал, что Вася ему не интересен

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
8 декабря, 15:35
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос не посетит поединок Василия Ломаченко и Ричарда Комми в Нью-Йорке в ближайший уикенд
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

После победы над Теофимо Лопесом в конце ноября австралийский боксер Джордж Камбосос задержался в США, чтобы присмотреться к потенциальным соперникам. В частности, посетил поединки Девина Хэйни и Джервонты Дэвиса.

Однако на бой Василий Ломаченко – Ричард Комми, который состоится в Нью-Йорке рано утром 12 декабря, по киевскому времени, новоиспеченный абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос решил не оставаться.

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Тем самым дав понять, что Ломаченко ему не интересен.

Камбосос vs Ломаченко
Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

"Провел отличный день в Остине, штат Техас, делая кое-что очень крутое. Теперь я, наконец-то, возвращаюсь домой в Сидней. Спасибо тебе, Америка, за любовь и поддержку. Я отправился сюда, чтобы привезти домой пять поясов, и я это сделал. До скорого возвращения в США", – написал Камбосос у себя в Twitter.

Камбосос деклассировал Лопеса
Камбосос деклассировал Лопеса / Фото: matchroomboxing

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Впрочем, это еще не значит, что боя Камбосос – Ломаченко в ближайшее время не будет.

"Кто захочет поехать в Австралию? Не думаю, что Дэвис, Гарсия или Хейни на это пойдут. Следующим соперником Камбососа будет Ломаченко. Он определенно поедет на Зеленый континент за возможностью вернуть свои пояса. Для него нет ничего нового в боях на чужой территории", – заявил на днях редактор американского журнала The Ring Даг Фишер.

Смотрите, как недавно Камбосос одолел Лопеса

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