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Ломаченко – Комми: где смотреть бой

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
11 декабря, 13:54
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Василий Ломаченко проведет поединок против Ричада Комми рано утром 12 декабря в Нью-Йорке. Победитель сможет претендовать на титулы Джорджа Камбососа
Василий Ломаченко VS Ричард Комми
Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Top Rank Instagram

Бой Ломаченко – Комми пройдет на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Онлайн Ломаченко – Комми уже доступен на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми в Украине покажут на сайте Megogo. Трансляция боксерского вечера стартует в 4 часа утра по Киеву, а начало главного поединка запланировано на 6 утра.

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Кроме этого, трансляция будет доступна для пользователей спутникового ТВ:

  • Матч! Боец (Россия)
  • Матч ТВ (Россия)

На профессиональном ринге Ломаченко одержал 15 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения. В предыдущем поединке украинец нокаутировал японца Масаеси Накатани.

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На счету Комми 30 побед в профи, 27 из них – досрочные. Также ганец трижды проиграл. В последнем поединке перед встречей с Васей Ричард победил нокаутом Джексона Мартинеса.

Василий Ломаченко – Ричард Комми. Бой 11 декабря 2021
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Бой 11 декабря 2021 / Фото: Getty Images

Андеркарт боя Ломаченко – Комми:

  • Василий Ломаченко (15- 2- 0) – Ричард Комми (30-3-0)
  • Джаред Андерсон (10-0-0) – Александр Тесленко (17-1-0)
  • Джон Бауза (15-0-0) – Майкл Уильямс-младший (19-0-0)
  • Джеймс Уилкинс (9-2-0) – Хуан Тапиа (10-3-0)
  • Ксандер Заяс (11-0-0) – Алессио Мастронунцио (9-1-0)
  • Джозеф Уорд (5-1-0) – Бриттон Норвуд (10-3-1)
  • Кишон Дэвис (3-0-0) – Хосе Сарагоса (8-3-1)
  • Пабло Вальдес (5-0-0) – Хулио Сезар Санчес (11-3-0)
  • Кельвин Дэвис (2-0-0) – Райан Шварцберг (1-3-1)
  • Нико Али Уолш (2-0-0) – Рейес Санчес (6-0-0)

Аналитики считают Ломаченко безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу украинца – 1.11, на ничью – 31.00, на победу Комми – 7.00. Досрочная победа Ломы оценивается коэффициентом 1.42.

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