Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

Василь Ломаченко проведе поєдинок проти Річада Коммі рано-вранці 12 грудня в Нью-Йорку. Переможець зможе претендувати на титули Джорджа Камбососа

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Top Rank Instagram

Бій Ломаченко – Коммі пройде на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Онлайн Ломаченко – Коммі вже доступний на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

Бій між Василем Ломаченком та Річардом Коммі в Україні покажуть на сайті Megogo. Трансляція боксерського вечора стартує о 4 годині ранку за Києвом, а початок головного поєдинку заплановано на 6 ранку.

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Крім цього, трансляція буде доступна для користувачів супутникового ТБ:

Матч! Боєць (Росія)

Матч ТБ (Росія)

На професійному рингу Ломаченко здобув 15 перемог (11 нокаутом) і зазнав двох поразок. У попередньому поєдинку українець нокаутував японця Масаєсі Накатані.

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На рахунку Комі 30 перемог у профі, 27 з них – дострокові. Також ганець тричі програв. В останньому поєдинку перед зустріччю з Васею Річард переміг нокаутом Джексона Мартінеса.

Василь Ломаченко – Річард Коммі. Бій 11 грудня 2021 / Фото: Getty Images

Андеркарт бою Ломаченко – Коммі:

Василь Ломаченко (15-2-0) – Річард Коммі (30-3-0)

Джаред Андерсон (10-0-0) – Олександр Тесленко (17-1-0)

Джон Бауза (15-0-0) – Майкл Вільямс-молодший (19-0-0)

Джеймс Вілкінс (9-2-0) – Хуан Тапіа (10-3-0)

Ксандер Заяс (11-0-0) – Алессіо Мастронунціо (9-1-0)

Джозеф Ворд (5-1-0) – Бріттон Норвуд (10-3-1)

Кішон Девіс (3-0-0) – Хосе Сарагоса (8-3-1)

Пабло Вальдес (5-0-0) – Хуліо Сезар Санчес (11-3-0)

Кельвін Девіс (2-0-0) – Райан Шварцберг (1-3-1)

Ніко Алі Волш (2-0-0) – Рейєс Санчес (6-0-0)

Аналітики вважають Ломаченка беззаперечним фаворитом бою. Коефіцієнт на перемогу українця – 1.11, на нічию – 31.00, на перемогу Комі – 7.00. Дострокова перемога Ломи оцінюється коефіцієнтом 1.42.