Усик озвучил редкую черту соперника Ломаченко

Александр Усик рассказал, в чем отличие Ричарда Комми, с которым рано утром в воскресенье подерется Ломаченко, от многих других соперников Василия. Трансляция Ломаченко – Комми онлайн доступна на нашем сайте.
Где смотреть бой Ломаченко – Комми
"Комми – очень веселый парень, много улыбается. Мне нравится, что он очень дружелюбно и уважительно относится к моему брату (Василию Ломаченко). Это вызывает к нему уважение как к бойцу".
"Просто остальные болтуны, но это их дело. Мы не можем их осуждать... (после паузы) пускай их осудят кулаки", – приводит слова Усика Lomus.
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Напомним, Усик поддержит Ломаченко на бое с Комми в Нью-Йорке, куда прибыл в стиле Милевского – в халате.
Отметим, что таких соперников у Ломаченко еще не было. 82 процента своих боев Комми выиграл нокаутом.
Между тем завалить самого Комми – дело не из легких. По словам непобедимого украинца Тараса Шелестюка, о лоб африканца Ломаченко рискует сломать руку.
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