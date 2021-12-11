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Усик озвучив рідкісну рису суперника Ломаченка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
11 грудня, 19:40
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Це вам не Теофімо Лопес – Олександр Усик шанобливо висловився про майбутній візаві свого кума Василя Ломаченка африканця Річарда Коммі
Усик високої думки про суперника Ломи
Усик високої думки про суперника Ломи / Фото: Instagram

Олександр Усик розповів, у чому відмінність Річарда Коммі, з яким рано-вранці в неділю поб'ється Ломаченко, від багатьох інших суперників Василя. Трансляція Ломаченко – Коммі онлайн доступна на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

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"Коммі – дуже веселий хлопець, багато посміхається. Мені подобається, що він дуже дружелюбно і шанобливо ставиться до мого брата (Василя Ломаченка). Це викликає щодо нього повагу як до бійця".

"Просто решта – базікали, але це їхня справа. Ми не можемо їх засуджувати... (після паузи) нехай їх засудять кулаки", – наводить слова Усика Lomus.

Нагадаємо, Усик підтримає Ломаченка на бою з Коммі у Нью-Йорку, куди прибув у стилі Мілевського – у халаті.

Усик приїхав на бій Ломаченка в халаті
Усик приїхав на бій Ломаченка в халаті / Фото: Колаж: Сьогодні

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Відзначимо, що таких суперників у Ломаченка ще не було. 82% своїх боїв Коммі виграв нокаутом.

Тим часом завалити самого Коммі – справа не легка. За словами непереможного українця Тараса Шелестюка, об чоло африканця Ломаченко ризикує зламати руку.

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Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

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Василь Ломаченко
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Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

15

Перемоги

30

2

Поразки

3

73.3%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Прогноз на бій
Остання битва-2021
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Завтра
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Ричард Коммі
Ричард Коммі

П1

1.10

Х

23.0

П2

6.00
Прогноз на бій
КОТИРУВАННЯ НА МАТЧІ УПЛ

Чорноморець

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Металіст 1925

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3.00

Динамо

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19:30

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#
Команда
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Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
17
13:29
16
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
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10
16
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