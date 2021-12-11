Усик озвучив рідкісну рису суперника Ломаченка

Олександр Усик розповів, у чому відмінність Річарда Коммі, з яким рано-вранці в неділю поб'ється Ломаченко, від багатьох інших суперників Василя. Трансляція Ломаченко – Коммі онлайн доступна на нашому сайті.
Де дивитись бій Ломаченко – Коммі
"Коммі – дуже веселий хлопець, багато посміхається. Мені подобається, що він дуже дружелюбно і шанобливо ставиться до мого брата (Василя Ломаченка). Це викликає щодо нього повагу як до бійця".
"Просто решта – базікали, але це їхня справа. Ми не можемо їх засуджувати... (після паузи) нехай їх засудять кулаки", – наводить слова Усика Lomus.
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Нагадаємо, Усик підтримає Ломаченка на бою з Коммі у Нью-Йорку, куди прибув у стилі Мілевського – у халаті.
Відзначимо, що таких суперників у Ломаченка ще не було. 82% своїх боїв Коммі виграв нокаутом.
Тим часом завалити самого Коммі – справа не легка. За словами непереможного українця Тараса Шелестюка, об чоло африканця Ломаченко ризикує зламати руку.
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