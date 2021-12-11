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Крах суперника Ломаченка: як завалили Термінатора (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
11 грудня, 17:37
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Перед боєм з Василем Ломаченком, який відбудеться рано-вранці в неділю, Річард Коммі лише раз у кар'єрі був нокаутований – згадуємо, як це було
Коммі лише раз був нокаутований до Ломаченка - Лопесом
Коммі лише раз був нокаутований до Ломаченка - Лопесом / Фото: Колаж: Сьогодні

Лічені години залишаються до поєдинку Василь Ломаченко – Річард Коммі, який розпочнеться в Нью-Йорку рано-вранці в неділю, 12 грудня, за київським часом. Трансляція Ломаченко – Коммі онлайн доступна на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

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До поєдинку з Ломаченком 34-річний ганець Коммі на прізвисько Термінатор лише раз програв нокаутом. Завалити африканця, відібравши у того титул IBF у легкій вазі, три роки тому вдалося Теофімо Лопесу.

Лопес здолав Коммі нокаутом уже у другому раунді.

Тоді в розміні ударами Лопес поцілив у голову Коммі правою, відправивши африканця до нокдауну. Річард підвівся, але Теофімо його одразу ж і добив.

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Хоча, на думку промоутера Олександра Усика, Олександра Красюка, у тому бою з Лопесом трирічної давнини поразка Коммі стала лише справою нефарту.

"Оцінюючи потенціал Річарда, багато хто бере до уваги, що він програв Лопесу нокаутом. А Коммі програв просто тому, що був менш фартовим у розміні правими ударами. Якщо удар Коммі пролетів за два сантиметри біля носа, то удар Лопеса залетів у голову. Якби Коммі влучив Лопесу по голові, то результат був би в інший бік. Тут просто питання фарту", – наголосив Красюк.

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Ось і зараз, незважаючи на букмекерські котирування на користь Ломаченка, Олександр Красюк попереджає, що справа може завершитись нокаутом – але вже на користь Коммі.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Top Rank Instagram

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2

Поразки

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73.3%

% нокаутів

90%

750000

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700000

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