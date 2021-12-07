Васю завалять? Промоутер Усика дав різкий прогноз на бій Ломаченко – Коммі

На думку Олександра Красюка, високі шанси, що поєдинок із Річардом Коммі завершиться достроковою поразкою Василя Ломаченка

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

11 грудня у Нью-Йорку у нетитульному бою Василь Ломаченко поб'ється з першим у своїй профі-кар'єрі суперником із Африки – ганцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

І хоча букмекери вважають великим фаворитом бою Ломаченка, Василь має всі шанси програти нокаутом.

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Так вважає промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

"Букмекери дають 1,18 на Васю і 5,8 на перемогу Коммі. Дуже велика перевага на боці Василя. Заливатись на нього немає економічної доцільності. Моя особиста думка, що шанси не так відрізняються. Це помилка, якої букмекери приупстилися з боєм Лопес – Камбосос".

"Справа не в тому, що Ломаченко поганий або постарів, а в тому, що Коммі – хороший".

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

"Оцінюючи потенціал Річарда, багато хто бере до уваги, що він програв Лопесу нокаутом. А Коммі програв просто тому, що був менш фартовим у розміні правими ударами. Якщо удар Коммі пролетів за два сантиметри від носа, то удар Лопеса залетів у голову. Якби Коммі поцілив Лопесу в голову, то результат був би в інший бік. Тут просто питання фарту".

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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"Якщо оцінювати шанси на перемогу Василя, то вони у нього значно вищі, ніж у Коммі. У відсотках – 70 на 30. З Коммі це багато. Цей поєдинок із більшою ймовірністю пройде всю дистанцію, ніж завершиться достроково. Але якщо він завершиться достроково, то з більшою ймовірністю не на користь Васі. Якщо перемагає Коммі, то з більшою ймовірністю достроково, ніж за очками".

Річард Коммі / Фото: Getty Images

"Утім, найвірогідніше, що бій Ломаченко – Коммі триватиме 12 раундів, і Вася виграє за очками", – поділився прогнозом Олександр Красюк в інтерв'ю каналу Бегущий Банкир.

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

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Також ми розповідали, що за поразку Ломаченка закликали молитися 30 мільйонів людей.

Дивіться, як у попередньому бою Коммі нокаутував домініканця Марінеса