Перелом руки! Оце так проблема у Ломаченка у бою з Коммі

Річард Коммі має такий твердий лоб, що Ломаченко може зламати об нього руку – Василя попереджає непереможний українець Тарас Шелестюк

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Непереможний український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк, який давно живе в США, закликав Василя Ломаченка бути обережним із головою Річарда Коммі в майбутньому поєдинку на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Онлайн Ломаченко – Коммі доступний на нашому сайті.

Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

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"Сподіваюся, що руки не потурбують Васю у цьому поєдинку, бо у Коммі дерев'яна голова. Річард часто лізе головою вперед. Пара різких ударів у лоб – і рука Ломаченка знову може дати збій", – висловив побоювання Шелестюк на своєму ютуб-каналі.

Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Ломаченко із травмою правого плеча, якої зазнав у тренувальному таборі, вийшов на бій із Теофімо Лопесом. Боксуючи однією рукою, Вася тоді програв.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Утім, Тарас Шелестюк розраховує, що поєдинок із Коммі на прізвисько Термінатор Ломаченко таки завершить на свою користь.

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"Гадаю, що Ломаченко виграє цей бій за очками або закінчить зупинкою в пізніх раундах. Васі треба буде добре працювати на ногах. Треба бути уважним, особливо у перших трьох-чотирьох раундах. Такий панчер, як Коммі, завжди має шанс виграти нокаутом – навіть у пізніх раундах", – зазначив Шелестюк.

Василь Ломаченко vs Річард Коммі / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.