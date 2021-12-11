Перелом руки! Оце так проблема у Ломаченка у бою з Коммі

Непереможний український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк, який давно живе в США, закликав Василя Ломаченка бути обережним із головою Річарда Коммі в майбутньому поєдинку на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Онлайн Ломаченко – Коммі доступний на нашому сайті.
Ломаченко – Коммі: де дивитися бій
"Сподіваюся, що руки не потурбують Васю у цьому поєдинку, бо у Коммі дерев'яна голова. Річард часто лізе головою вперед. Пара різких ударів у лоб – і рука Ломаченка знову може дати збій", – висловив побоювання Шелестюк на своєму ютуб-каналі.
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Нагадаємо, у жовтні минулого року Ломаченко із травмою правого плеча, якої зазнав у тренувальному таборі, вийшов на бій із Теофімо Лопесом. Боксуючи однією рукою, Вася тоді програв.
Утім, Тарас Шелестюк розраховує, що поєдинок із Коммі на прізвисько Термінатор Ломаченко таки завершить на свою користь.
"Гадаю, що Ломаченко виграє цей бій за очками або закінчить зупинкою в пізніх раундах. Васі треба буде добре працювати на ногах. Треба бути уважним, особливо у перших трьох-чотирьох раундах. Такий панчер, як Коммі, завжди має шанс виграти нокаутом – навіть у пізніх раундах", – зазначив Шелестюк.
Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.
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