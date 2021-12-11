12 грудня 06:00 Онлайн
Ломаченко --
Коммі --
11 грудня 14:00 Відео
Олександрія 1
Шахтар 2
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Перелом руки! Оце так проблема у Ломаченка у бою з Коммі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 грудня, 16:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Річард Коммі має такий твердий лоб, що Ломаченко може зламати об нього руку – Василя попереджає непереможний українець Тарас Шелестюк
Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Непереможний український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк, який давно живе в США, закликав Василя Ломаченка бути обережним із головою Річарда Коммі в майбутньому поєдинку на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Онлайн Ломаченко – Коммі доступний на нашому сайті.

Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

Реклама

"Сподіваюся, що руки не потурбують Васю у цьому поєдинку, бо у Коммі дерев'яна голова. Річард часто лізе головою вперед. Пара різких ударів у лоб – і рука Ломаченка знову може дати збій", – висловив побоювання Шелестюк на своєму ютуб-каналі.

Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

Реклама

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ломаченко із травмою правого плеча, якої зазнав у тренувальному таборі, вийшов на бій із Теофімо Лопесом. Боксуючи однією рукою, Вася тоді програв.

Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Утім, Тарас Шелестюк розраховує, що поєдинок із Коммі на прізвисько Термінатор Ломаченко таки завершить на свою користь.

Реклама

"Гадаю, що Ломаченко виграє цей бій за очками або закінчить зупинкою в пізніх раундах. Васі треба буде добре працювати на ногах. Треба бути уважним, особливо у перших трьох-чотирьох раундах. Такий панчер, як Коммі, завжди має шанс виграти нокаутом – навіть у пізніх раундах", – зазначив Шелестюк.

Василь Ломаченко vs Річард Коммі
Василь Ломаченко vs Річард Коммі / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
КОТИРУВАННЯ НА МАТЧІ УПЛ

Львів

Сьогодні

19:30

Ворскла

4.20

3.40

1.92

Чорноморець

Завтра

14:00

Металіст 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Завтра

17:00

Зоря

1.38

4.70

8.80

Колос

Завтра

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Субота, 11 грудня
1:2
Відео Про матч
17:00
ТБ: Онлайн
19:30
ТБ: Онлайн
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти