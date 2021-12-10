Хотів побити однією рукою. Чому програв Ломаченко

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вже цієї суботи проведе бій проти Річарда Коммі. Напередодні боксери провели дуель поглядів.
А українець розповів, як зросла його мотивація після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року.
"Завжди складно, коли ти програєш. Це неприємне відчуття, але якщо у тебе є мета, то ти маєш далі рухатися до неї. Якщо ти не зміг досягти її з першого разу, тобі потрібно зробити другу спробу. Якщо і вона виявиться невдалою, тобі необхідно продовжувати, адже маєш мету.
Безперечно, зараз я мотивований більше, ніж перед боєм з Лопесом. Тоді я вірив, що можу перемогти його однією рукою. Але тепер я вмотивований. Зараз у мене таке саме відчуття, як 2007 року, коли я вперше програв у аматорській кар'єрі. Це була моя перша поразка в житті. Після цього я був дуже вмотивований. Наразі я повернув це почуття", – сказав Ломаченко на зустрічі з журналістами.
Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.
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