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Хотів побити однією рукою. Чому програв Ломаченко

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 08:59
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Український боксер пояснив, що сталося в поєдинку з Теофімо Лопесом, і розповів, наскільки він мотивований перед боєм з Річардом Коммі
Теофімо Лопес - Василь Ломаченко
Теофімо Лопес - Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вже цієї суботи проведе бій проти Річарда Коммі. Напередодні боксери провели дуель поглядів.

А українець розповів, як зросла його мотивація після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року.

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"Завжди складно, коли ти програєш. Це неприємне відчуття, але якщо у тебе є мета, то ти маєш далі рухатися до неї. Якщо ти не зміг досягти її з першого разу, тобі потрібно зробити другу спробу. Якщо і вона виявиться невдалою, тобі необхідно продовжувати, адже маєш мету.

Безперечно, зараз я мотивований більше, ніж перед боєм з Лопесом. Тоді я вірив, що можу перемогти його однією рукою. Але тепер я вмотивований. Зараз у мене таке саме відчуття, як 2007 року, коли я вперше програв у аматорській кар'єрі. Це була моя перша поразка в житті. Після цього я був дуже вмотивований. Наразі я повернув це почуття", – сказав Ломаченко на зустрічі з журналістами.

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Колаж: Сьогодні

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