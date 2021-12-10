10 грудня 17:00 Відео
Маріуполь 0
Дніпро-1 3
10 грудня 19:30
Інгулець 2
Десна 1
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Лопесу б повчитися: як Ломаченко і Коммі поводилися на дуелі поглядів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 22:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні поєдинку між Василем Ломаченком та Річардом Коммі у Нью-Йорку відбулася традиційна процедура зважування боксерів. Обидва бійці вписалися в ліміти вагової категорії
Ломаченко і Коммі показали однакову вагу
Ломаченко і Коммі показали однакову вагу / Фото: Top Rank Instagram

За добу до бою вага Ломаченка та Коммі становила 60,9 кг. Нагадаємо, ліміт легкої ваги становить 61,2 кг.

Читайте також: Інтрига є: прогноз на бій Ломаченко – Коммі від відомого українця

Реклама

За добу боксери трохи наберуть у вазі, але це допустимо. А ось де Коммі точно матиме перевагу – так це у габаритах.

Ганський боксер, який отримав прізвисько "Термінатор", на три сантиметри вище за українця, а також має більший розмах рук на цілих 12 см!

Після зважування боксери за традицією подивилися один одному у вічі. дуель поглядів пройшла у теплій атмосфері. Боксери обмінялися парою фраз, а потім з усмішками на обличчі потиснули один одному руки.

Реклама

Переможець бою Ломаченко – Коммі отримає шанс воювати за титули, якими зараз володіє Джордж Камбосос. У Мережі вже навіть з'явилася ймовірна дата бою між Ломаченком та Камбососом.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
КОТИРУВАННЯ НА МАТЧІ УПЛ

Олександрія

Завтра

14:00

Шахтар

8.80

4.90

1.36
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
0:3
Відео Про матч
2:1
ТБ: Онлайн
Субота, 11 грудня
14:00
ТБ: Онлайн
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти