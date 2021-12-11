Вперше у кар'єрі: чому бій проти Коммі унікальний для Ломаченка

У неділю рано-вранці Василь Ломаченко проведе бій проти Річарда Коммі. У разі перемоги українець зможе претендувати на титули, які зараз належать Джорджу Камбососу

Василь Ломаченко ще не був так довго без титулів / Фото: AFP

Дивитись Ломаченко – Коммі можна на нашому сайті. Бій розпочнеться орієнтовно о 6-й годині ранку по Києву.

Де дивитись бій Ломаченко Коммі

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Для Ломаченка це буде унікальний поєдинок у його професійній кар'єрі. Вперше Вася проведе два поспіль поєдинки без титулів на кону!

Після поразки від Теофімо Лопеса Ломаченко у попередньому поєдинку провів рейтинговий бій проти Масаєсі Накатані, нокаутувавши того у дев'ятому раунді.

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Навіть на початку своєї професійної кар'єри вже у другому поєдинку Ломаченко боровся за титул чемпіона світу за версією WBO, але програв скандальному Орландо Салідо.

Але тоді навіть несподівана поразка не вплинула на становище українця у світі боксу, адже у наступному бою знову на кону стояв той самий титул – Салідо провалив зважування перед боєм із Васею і не міг претендувати на пояс, тому титул і залишився вакантним.

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Щоправда, варто зазначити, що, незважаючи на відсутність на кону поясів у поєдинку проти Коммі, у Нью-Йорку розігруватиметься неофіційне звання претендента на бій проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа.