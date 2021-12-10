Усик рискует всей карьерой! Боксер повторил роковую ошибку Милевского

Усик выбрал себе необычный образ. Боксер натянул на голову шапку-ушанку, а тело прикрыл халатом, из-под которого виднеется олимпийка.
В таком виде боксер прогулялся в окрестностях легендарной арены "Медисон Сквер Гарден", где и состоится бой Ломаченко – Комми.
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Подписчики боксера остались в восторге от его прикида:
- Какой крутой прикид
- Батина шапка
- Саня в халате
- Вот это прикид!
- Нарядный Бро!
- Шикарный вид
Правда, в голову пришел сразу другой спортсмен, который после прогулки в халате практически похоронил свою карьеру – речь об Артеме Милевском, явившемся в банном халате на презентацию Олега Блохина. После этого случая карьера Мили пошла по наклонной.
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Кстати, накануне боя состоялась традиционная процедура взвешивания. Ломаченко и Комми показали одинаковой вес. А еще боксеры продемонстрировали свои манеры во время дуэли взглядов.
Сам Усик пока остается в подвешенном состоянии. Решение о реванше с Энтони Джошуа так и не принято. Ранее появились слухи, что Джошуа готов уступить Усика Фьюри за 40 миллионов долларов.