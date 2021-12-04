Умножьте на 40! Усик может откупиться от боя с Джошуа за астрономические деньги

Промоутер Эдди Хирн назвал сумму за которую его подопечный может отложить реванш с Александром Усиком.

"Один миллион долларов? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40.

Если мы получим выгодное предложение, то рассмотрим его. Но сейчас это просто разговоры. В данный момент Джошуа планирует драться с Усиком", – заявил Хирн в интервью Boxing King Media.