12 декабря 06:00 Онлайн
Ломаченко --
Комми --
11 декабря 14:00 Видео
Александрия 1
Шахтер 2
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Таких соперников у Ломаченко еще не было: смотрите, как Комми уничтожил предыдущую жертву

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
11 декабря, 14:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ночь с субботы на воскресенье Василий Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми. Эксперты и другие боксеры уверены в победе украинца, но мы бы не стали заранее списывать со счетов ганца
Ричард Комми нокаутировал Джексона Мартинеса
Ричард Комми нокаутировал Джексона Мартинеса / Фото: Getty Images

Ломаченко – Комми трансляция уже доступна на нашем сайте. Сам бой запланирован на 6 утра по киевскому времени.

Где смотреть бой Ломаченко Комми

Реклама

За всю профессиональную карьеру Ломаченко не имел соперника, чей процент побед нокаутов переваливал бы за 80%.

Да-да, Ричард Комми из своих 30 побед 27 одержал досрочно (81,82%)! В среднем его бой длится не более шести раундов.

В своем предыдущем поединке Комми как раз в шестом раунде уничтожил Джексона Маринеса из Доминиканской республики, для которого это был первый нокаут в карьере.

Реклама

Для сравнения, процент нокаутов в исполнении Ломаченко составляет 64,7%. В среднем бой Васи длится до 9 раунда.

Аналитики считают Ломаченко безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу украинца – 1.11, на ничью – 31.00, на победу Комми – 7.00.

Реклама

Букмекеры не верят, что бой продлится все 12 раундов (1.31), самым вероятным исходом является победа Ломаченко в 10-12 раундах (4.00).

  • Победа Ломаченко по очкам – 3.25
  • Досрочная победа Ломаченко – 1.42
  • Победа Комми по очкам – 15.00
  • Досрочная победа Комми – 11.00

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
КОТИРОВКИ НА МАТЧИ УПЛ

Львов

Сегодня

19:30

Ворскла

4.20

3.40

1.92

Черноморец

Завтра

14:00

Металлист 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Завтра

17:00

Заря

1.38

4.70

8.80

Колос

Завтра

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Ингулец
17
13:28
13
14
Черноморец
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Суббота, 11 декабря
1:2
Видео О матче
17:00
ТВ: Онлайн
19:30
ТВ: Онлайн
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять