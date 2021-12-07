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В лагере Усика объяснили, почему Ломаченко победит Камбососа

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 14:50
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Ричард Комми будет проблемой для Василия Ломаченко 11 декабря из-за удара-невидимки, а вот у Джорджа Камбососа, владеющего бывшими поясами украинца, таких козырей нет
Камбосос vs Ломаченко
Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Промоутер Александра Усика Александр Красюк считает, что свежеиспеченный абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос стал бы для Василия Ломаченко более удобным соперником, чем Ричард Комми по прозвищу Терминатор, с которым украинец подерется уже 11 декабря.

"Камбосос для Василия будет намного более легким соперником, чем Комми и, тем более, Теофимо Лопес. Он удобен ему. Просто особенности Камбососа заключены в его сердце, а не в технических и тактических действиях. Он не выдающийся особо ничем. По всем параметрам хорош, но ни один из них у него не зашкаливает, как, например, у Василия зашкаливают параметры интеллекта, реакции, работы ног".

"Есть параметры, по которым Василий может обыграть Камбососа, нивелировав его характеристики".

"Комми более неудобен для Ломаченко из-за антропометрии и корявого правого удара, который иногда тяжело увидеть", – заявил Красюк в интервью каналу Бегущий Банкир.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

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Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Напомним, Василий Ломаченко уже заявил о желании подраться с Джорджем Камбососом в 2022 году – в случае победы над Ричардом Комми в ближайший уикенд.

Камбосос на это ответил, что для него был бы более привлекательным поединок с обладателем регулярного титула WBА Джервонтой Дэвисом, чем с Василием Ломаченко.

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Однако это еще не значит, что боя Камбосос – Ломаченко в ближайшее время не будет.

"Кто захочет поехать в Австралию? Не думаю, что Дэвис, Гарсия или Хейни на это пойдут. Следующим соперником Камбососа будет Ломаченко. Он определенно поедет на Зеленый континент за возможностью вернуть свои пояса. Для него нет ничего нового в боях на чужой территории", – заявил на днях редактор американского журнала The Ring Даг Фишер.

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