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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Лома прагне помсти, я дам йому шанс!" Камбосос зробив гучну заяву про битву з українцем

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 грудня, 21:01
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Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос не проти провести бій проти Василя Ломаченка, але за однієї умови
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Для цього українець має перемогти Річарда Коммі у ніч із 11 на 12 грудня. До речі, дивитись онлайн бою Ломаченко – Коммі можна на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко Коммі

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"Лома – Коммі – це хороший бій. Ви дивіться на топ-10 дивізіону, ми всі тут б'ємося один з одним, це просто чудово. Думаю, Ломаченко виявиться йому не по зубах.

Лома жадає помсти, і я з нетерпінням чекаю бою з ним тому що ви самі бачите, що він робить.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Top Rank Instagram

Лома йде по стопах Лопеса, виходячи проти його жертв, але, очевидно, хоче всі ці пояси. Як я вже казав, я дам йому шанс. Йому чи Девіну Хейні. Та взагалі будь-кому, якщо в цьому буде сенс.

Хоча, можливо, він захоче провести реванш із Лопесом, просто щоб голосно заявити про себе, і вже після цього ми зможемо провести великий бій із Ломаченком", – цитує Камбососа vringe.com.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці наступного року його компанія зробить бій Ломаченка та Камбососа за титули чемпіона світу.

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Нагадаємо, що раніше Камбосос їдко заявив, що Ломаченко йому нецікавий. У пріоритеті у австралійця – Девін Хейні.

Зазначимо, Камбосос став чемпіоном 27 листопада, перемігши за очками Теофімо Лопеса, кривдника Василя Ломаченка.

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос
Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

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