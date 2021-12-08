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Ломаченко – Камбосос: австралієць їдко показав, що Вася йому не цікавий

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
8 грудня, 15:35
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Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос не відвідає поєдинок Василя Ломаченка та Річарда Коммі у Нью-Йорку найближчого вікенду
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Після перемоги над Теофімо Лопесом наприкінці листопада австралійський боксер Джордж Камбосос затримався в США, щоб придивитися до потенційних суперників. Зокрема, відвідав поєдинки Девіна Хейні та Джервонти Девіса.

Однак на бій Василь Ломаченко – Річард Коммі, який відбудеться в Нью-Йорку рано вранці 12 грудня, за київським часом, новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос вирішив не залишатися.

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У такий спосіб давши зрозуміти, що Ломаченко йому не цікавий.

Камбосос vs Ломаченко
Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

"Провів чудовий день в Остіні, штат Техас, роблячи щось дуже круте. Тепер я, нарешті, повертаюся додому в Сідней. Дякую тобі, Америко, за любов і підтримку. Я вирушив сюди, щоб привезти додому п'ять поясів, і я це зробив. До скорої зустрічі, США", – написав Камбосос у себе в Twitter.

Камбосос здолав Лопеса
Камбосос здолав Лопеса / Фото: matchroomboxing

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Утім, це ще не означає, що бою Камбосос-Ломаченко найближчим часом не буде.

"Хто захоче поїхати до Австралії? Не думаю, що Девіс, Гарсія чи Хейні на це погодяться. Наступним суперником Камбососа буде Ломаченко. Він безперечно поїде на Зелений континент за можливістю повернути свої пояси. Для нього немає нічого нового у боях на чужій території", – заявив днями редактор американського журналу The Ring Даг Фішер.

Дивіться, як нещодавно Камбосос здолав Лопеса

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