Ломаченко попросил прощения у своей семьи перед боем с Комми

Василий признался, что порой был безучастным к проблемам родных, но все изменилось после поражения от Теофимо Лопеса

Василий Ломаченко и его сын Анатолий / Фото: K2 Promotions

Перед боем с Ричардом Комми Василий Ломаченко дал интервью, которое можно расценивать как извинение боксера перед близкими за недостаточное к ним внимание. Онлайн Ломаченко – Комми доступен на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

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"Поражение годичной давности от Лопеса сильно изменило мое мышление. Взять, допустим, просьбу родственника, на которую я мог не обратить внимания, хотя это было важным для человека... Раньше я не уделял этому должного внимания, а теперь я меняю свое отношение", – цитирует Василия Ломаченко ESPN.

"Цель стать абсолютным чемпионом – это только в спорте. Но это не есть важной целью в жизни. Самое главное в жизни – быть настоящим мужчиной, посвятить жизнь другому. Я говорю о своих детях. Теперь я отец. Мне нужно нести ответственность за своих детей, дать им разумную жизнь. Это сейчас моя цель в жизни".

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"Что я сказал сыну после поражения от Лопеса? Что это спорт, такое бывает, и это урок", – добавил Василий Ломаченко.

Отметим, что у Василия есть жена Елена и двое детей: сын Анатолий и дочь – Виктория.

Напомним, бой Ломаченко – Комми в Нью-Йорке должен начаться около 6:00 утра по киевскому времени в воскресенье, 12 декабря.

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Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Таких соперников-нокаутеров у Ломаченко еще не было. 82 процента своих боев Комми по прозвищу Терминатор выиграл досрочно.

Между тем завалить самого Комми – дело не из легких. По словам непобедимого украинца Тараса Шелестюка, о лоб африканца Ломаченко рискует сломать руку.