Ломаченко попросив пробачення у своєї сім'ї перед боєм із Коммі

Василь зізнався, що часом був байдужим до проблем рідних, але все змінилося після поразки від Теофімо Лопеса

Василь Ломаченко і його син Анатолій / Фото: K2 Promotions

Перед боєм із Річардом Коммі Василь Ломаченко дав інтерв'ю, яке можна розцінювати як вибачення боксера перед близькими за недостатню до них увагу. Онлайн Ломаченко – Коммі доступний на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

Реклама

"Поразка річної давнини від Лопеса дуже змінила моє мислення. Взяти, припустимо, прохання родича, на яке я міг не звернути уваги, хоча це було важливим для людини... Раніше я не приділяв цьому належної уваги, а тепер я міняю своє ставлення", – цитує Василя Ломаченка ESPN.

"Мета стати абсолютним чемпіоном – це лише у спорті. Але це не є важливою метою у житті. Найголовніше у житті – бути справжнім чоловіком, присвятити життя іншому. Я кажу про своїх дітей. Тепер я батько. Мені потрібно нести відповідальність за своїх дітей. Треба дати їм розумне життя. Це зараз моя мета в житті".

Реклама

"Що я сказав синові після поразки від Лопеса? Що це спорт, таке буває і це урок", – додав Василь Ломаченко.

Зазначимо, що у Василя є дружина Олена та двоє дітей: син Анатолій та дочка – Вікторія.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Коммі у Нью-Йорку має розпочатися близько 6:00 ранку за київським часом у неділю, 12 грудня.

Реклама

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Таких суперників-нокаутерів Ломаченко ще не мав. 82% своїх боїв Коммі на прізвисько Термінатор виграв достроково.

Тим часом завалити самого Коммі – справа не легка. За словами непереможного українця Тараса Шелестюка, об чоло африканця Ломаченко ризикує зламати руку.