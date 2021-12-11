12 декабря 06:00 Онлайн
Ломаченко --
Комми --
11 декабря 14:00 Видео
Александрия 1
Шахтер 2
11 декабря 17:00
Верес 1
Рух 1
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Тот, чье имя нельзя называть. Ломаченко сравнили с персонажем из Гарри Поттера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 декабря, 18:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский боксер готов взойти на олимп в легком боксерском весе, но для этого топ-бойцы должны сразиться с Василием
Соперники бояться Лому, как персонажа из Гарри Поттера
Соперники бояться Лому, как персонажа из Гарри Поттера / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми. Смотреть Ломаченко – Комми можно на нашем сайте.

Накануне боя украинец ответил на вопрос, почему топ-боксеры не хотят с ним выходить на ринг и при чем здесь темный волшебник из Гарри Поттера.

Реклама

"Я не знаю, почему меня не вызывают. Вчера я читал комментарии под моим постом, и один парень написал: "Никто не вызывает Лому, потому что сейчас он как Волдеморт из Гарри Поттера. Все боятся этого парня, боятся произносить его имя".

У меня нет титула, и для других бой со мной – это большой риск.

Они претендуют на величие, но боятся драться со мной. Я жажду величия, но они отказываются боксировать со мной", – приводит слова Ломаченко ESPN.

Василий Ломаченко еще не был так долго без титулов
Василий Ломаченко еще не был так долго без титулов / Фото: AFP

Будем надеяться, что уже после поединка с Комми, топ-боксеры не будут шарахаться от Васи и он сможет встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

Реклама

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что бой Ломаченко – Комми начнется 12 декабря, ориентировочно в 6 часов утра по Киеву.

Где смотреть бой Ломаченко Комми

Реклама

Василий Ломаченко – Ричард Комми. Бой 11 декабря 2021
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Бой 11 декабря 2021 / Фото: Getty Images

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Сравнение бойцов
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Завтра
06:00
Ричард Комми
Ричард Комми

33

Возраст

34

170

Рост

173

166

Размах рук

180

61

Вес

61

15

Победы

30

2

Поражения

3

73.3%

% нокаутов

90%

750000

Гонорар за бой

700000

Прогноз на бой
Последняя битва-2021
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Завтра
06:00
Ричард Комми
Ричард Комми

П1

1.10

Х

23.0

П2

6.00
Прогноз на бой
КОТИРОВКИ НА МАТЧИ УПЛ

Черноморец

Завтра

14:00

Металлист 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Завтра

17:00

Заря

1.38

4.70

8.80

Колос

Завтра

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
17
13:29
16
13
Ингулец
17
13:28
13
14
Черноморец
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Суббота, 11 декабря
1:2
Видео О матче
1:1
ТВ: Онлайн
19:30
ТВ: Онлайн
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять