Тот, чье имя нельзя называть. Ломаченко сравнили с персонажем из Гарри Поттера

Украинский боксер готов взойти на олимп в легком боксерском весе, но для этого топ-бойцы должны сразиться с Василием

Соперники бояться Лому, как персонажа из Гарри Поттера / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми. Смотреть Ломаченко – Комми можно на нашем сайте.

Накануне боя украинец ответил на вопрос, почему топ-боксеры не хотят с ним выходить на ринг и при чем здесь темный волшебник из Гарри Поттера.

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"Я не знаю, почему меня не вызывают. Вчера я читал комментарии под моим постом, и один парень написал: "Никто не вызывает Лому, потому что сейчас он как Волдеморт из Гарри Поттера. Все боятся этого парня, боятся произносить его имя".

У меня нет титула, и для других бой со мной – это большой риск. Они претендуют на величие, но боятся драться со мной. Я жажду величия, но они отказываются боксировать со мной", – приводит слова Ломаченко ESPN.

Василий Ломаченко еще не был так долго без титулов / Фото: AFP

Будем надеяться, что уже после поединка с Комми, топ-боксеры не будут шарахаться от Васи и он сможет встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что бой Ломаченко – Комми начнется 12 декабря, ориентировочно в 6 часов утра по Киеву.

Где смотреть бой Ломаченко Комми

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