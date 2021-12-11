Той, чиє ім'я не можна називати. Ломаченка порівняли з персонажем із Гаррі Поттера

Український боксер готовий зійти на олімп у легкій боксерській вазі, але для цього топ-бійці мають битися з Василем

Суперники бояться Лому як персонажа з Гаррі Поттера / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч із 11 на 12 грудня у Нью-Йорку екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій проти Річарда Коммі. Дивитись Ломаченко – Коммі можна на нашому сайті.

Напередодні бою українець відповів на запитання, чому топ-боксери не хочуть з ним виходити на ринг і до чого тут темний чарівник із Гаррі Поттера.

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"Я не знаю, чому мене не викликають. Вчора я читав коментарі під моїм постом, і один хлопець написав: "Ніхто не викликає Лому, бо зараз він як Волдеморт із Гаррі Поттера. Усі бояться цього хлопця, бояться вимовляти його ім'я.

У мене немає титулу, і для інших бій зі мною – це великий ризик. Вони претендують на велич, але бояться битися зі мною. Я жадаю величі, але вони відмовляються боксувати зі мною", – наводить слова Ломаченка ESPN.

Василь Ломаченко ще не був так довго без титулів / Фото: AFP

Сподіватимемося, що вже після поєдинку з Коммі топ-боксери не будуть шарахатись від Васі і він зможе зустрітися з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Коммі розпочнеться 12 грудня, орієнтовно о 6-й годині ранку по Києву.

Де дивитись бій Ломаченко Коммі

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