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Без уважения к Ломаченко. Чемпиону не интересен бой с украинцем

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 декабря, 10:59
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Джордж Камбосос назвал имена боксеров, с кем бы хотел провести следующий бой – это Джервонта Дэвис и Райан Гарсия
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос считает поединок с обладателем регулярного титула WBА Джервонтой Дэвисом более привлекательным, чем с Василием Ломаченко. При том, что украинец был чемпионом мира в трех весовых категориях.

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По словам Камбососа, если он не договорится о поединке с чемпионом WBC Девином Хэйни, то в первую очередь присмотрится к кандидатурам Дэвиса и Райана Гарсии.

"Я думаю, что бой с Дэвисом круче, чем с Ломаченко. А еще есть Гарсия. Он однозначно окажется в обойме", – сказал Джордж Камбосос.

Недавно Камбосос побил Лопеса, которому проиграл Ломаченко.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга
Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

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Напомним, что Василий Ломаченко 11 декабря проведет бой против бывшего чемпиона мира Ричарда Комми. Интересно, что боксерская ассоциация Ганы призвала всех жителей страны молиться за победу своего земляка Комми.

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