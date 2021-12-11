Страхи Ломаченко: Вася назвал главные козыри Комми

Василий Ломаченко опасается Ричарда Комми, с которым подерется, ориентировочно, в 6.00 утра воскресенья, по киевскому времени, в Нью-Йорке. Смотреть Ломаченко – Комми онлайн можно на нашем сайте.
Ломаченко – Комми: где смотреть бой
"Комми – жесткий парень. У него есть мощь, опыт и размах рук. Он выше меня и понимает бокс. Какая разница между ним и Накатани? Ричард лучше понимает бокс. Если сравнивать с Накатани, ганец более техничный. И у Комми больше мощи", – приводит слова Василия Ломаченко ESPN.
Далее по теме
Напомним, японца Накатани Ломаченко победил в июне техническим нокаутом в девятом раунде.
Что касается Комми по прозвищу Терминатор, то таких соперников-нокаутеров у Ломаченко еще не было. 82 процента своих боев африканец выиграл досрочно.
Между тем завалить самого Комми – дело не из легких. По словам непобедимого украинца Тараса Шелестюка, о лоб африканца Ломаченко рискует сломать руку.
"Слабости Комми? Я их знаю, но не могу вам их называть", – говорит перед боем на "Мэдисон-сквер-гарден" Ломаченко.
Читайте также:
- Усик открывает дверь пятой точкой и косит под Фьюри: Лому затмевает его же кум
- Усик озвучил редкую черту соперника Ломаченко
- Тот, чье имя нельзя называть. Ломаченко сравнили с персонажем из Гарри Поттера
- Когда Ломаченко подерется за титулы: озвучены сроки и соперник
- Крушение соперника Ломаченко: как завалили Терминатора (видео)
- Впервые в карьере: почему бой против Комми уникальный для Ломаченко
- Ломаченко разнесет Терминатора в Нью-Йорке. Но кто фаворит?