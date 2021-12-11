Страхи Ломаченка: Вася назвав головні козирі Коммі

Василь Ломаченко побоюється Річарда Коммі, з яким поб'ється, орієнтовно, о 6.00 ранку неділі, за київським часом, у Нью-Йорку. Дивитись Ломаченко – Коммі онлайн можна на нашому сайті.
Ломаченко – Коммі: де дивитися бій
"Коммі – жорсткий хлопець. У нього є міць, досвід і розмах рук. Він вищий за мене і розуміє бокс. Яка різниця між ним і Накатані? Річард краще розуміє бокс. Якщо порівнювати з Накатані, ганець більш технічний. І у Коммі більше потужності", – наводить слова Василя Ломаченка ESPN.
Далі по темі
Нагадаємо, японця Накатані Ломаченко переміг у червні технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Що стосується Коммі на прізвисько Термінатор, то таких суперників-нокаутерів у Ломаченка ще не було. 82% своїх боїв африканець виграв достроково.
Тим часом завалити самого Коммі – справа не легка. За словами непереможного українця Тараса Шелестюка, об лоб африканця Ломаченко ризикує зламати руку.
"Слабості Коммі? Я їх знаю, але не можу вам їх називати", – каже перед боєм на "Медісон-сквер-гарден" Ломаченко.
Читайте також:
- Усик відчиняє двері п'ятою точкою і косить під Ф'юрі: Лому затьмарює його ж кум
- Усик озвучив рідкісну рису суперника Ломаченка
- Той, чиє ім'я не можна називати. Ломаченка порівняли з персонажем із Гаррі Поттера
- Коли Ломаченко поб'ється за титули: озвучені строки та суперник
- Крах суперника Ломаченка: як завалили Термінатора (відео)
- Вперше у кар'єрі: чому бій проти Коммі унікальний для Ломаченка
- Ломаченко рознесе Термінатора у Нью-Йорку. Але хто фаворит?