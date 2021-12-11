Страхи Ломаченка: Вася назвав головні козирі Коммі

За словами Василя Ломаченка, його майбутній суперник Річард Коммі сильніший за японця Масайосі Накатані, якого українець здолав улітку

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Василь Ломаченко побоюється Річарда Коммі, з яким поб'ється, орієнтовно, о 6.00 ранку неділі, за київським часом, у Нью-Йорку. Дивитись Ломаченко – Коммі онлайн можна на нашому сайті.

Ломаченко – Коммі: де дивитися бій

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"Коммі – жорсткий хлопець. У нього є міць, досвід і розмах рук. Він вищий за мене і розуміє бокс. Яка різниця між ним і Накатані? Річард краще розуміє бокс. Якщо порівнювати з Накатані, ганець більш технічний. І у Коммі більше потужності", – наводить слова Василя Ломаченка ESPN.

Нагадаємо, японця Накатані Ломаченко переміг у червні технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані / Фото: Top Rank Instagram

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Що стосується Коммі на прізвисько Термінатор, то таких суперників-нокаутерів у Ломаченка ще не було. 82% своїх боїв африканець виграв достроково.

Тим часом завалити самого Коммі – справа не легка. За словами непереможного українця Тараса Шелестюка, об лоб африканця Ломаченко ризикує зламати руку.

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Василь Ломаченко vs Річард Коммі / Фото: Getty Images